Protesta sotto la Regione: “Ritirare la riforma dell’Erp!”

Asia-Usb (insieme a Pugno chiuso) in viale Aldo Moro durante la discussione sul bilancio: “Via la legge e poi si discuta insieme ad un comitato di controllo popolare composto dagli inquilini”.

20 dicembre 2016 - 20:14

Protesta sotto le finestre della Regione Emilia-Romagna, oggi pomeriggio durante la discussione sul bilancio di viale Aldo Moro, per chiedere il ritiro della riforma dell’Erp.

“Siamo in tanti, nonostante la pioggia, a protestare contro la legge regionale Erp voluta dal Pd”, racconta Asia-Usb, che ha promosso il presidio raccogliendo l’adesione dell’associazione sindacale Pugno chiuso. “Il Pd, con la nuova legge regionale sull’Erp, vuole smantellare le case popolari! Gli inquilini resistenti dei quartieri popolari, gli inquilini di via Gandusio e Asia-Usb non ci stanno! La legge va cancellata e rilancia dal basso l’edilizia pubblica! Casa e reddito per tutti!”.

L’obiettivo è “far ritirare da subito questa legge e discutere, con la presenza di un comitato di controllo popolare composto dagli inquilini stessi, una vera riforma del patrimonio abitativo pubblico, che punti all’ampliamento con politiche attive invece che all’annullamento, a partire dall’utilizzo immediato degli stabili sfitti”.

