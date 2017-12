Protesta in Consiglio comunale, per restituire i "pacchi" alla Giunta

Ieri Sgb nell'aula di Palazzo D'Accursio, interrompendo la seduta dedicata alla discussione del bilancio: primo regalo per la vicesindaco Pillati, per ridare indietro all'amministrazione la tariffa di frequenza alle materne.

21 dicembre 2017 - 11:04

Incursione in Consiglio comunale, ieri durante la discussione del bilancio, per "restituire i 'pacchi' che la Giunta Merola ha fatto ai lavoratori comunali, per un 'Natale di Classe' sempre dalla parte dei diritti e dei lavoratori". E' la protesta messa in scena da Sgb, che ha fatto sospendere la seduta in corso per consegnare simbolicamente i pacchi, partendo da quello indirizzato alla vicesindaco Marilena Pillati: rappresenta "l'ultima genialata, cioè la retta di frequenza per le scuole d'infanzia comunali". A seguire, altri pacchi per altri temi sollevati dal sindacato di base: lavoro nei nidi, accordo sulle Progressioni economiche orizzontali "che ha lasciato 500 lavoratori senza", riorganizzazione della Polizia municipale, "biblioteche privatizzate dal 2018" e poi "cancellazione dei diritti sindacali, visto che da due anni non possiamo incontrare i lavoratori". Tra i regali un quadro con la scritta "Dozza ha scelto di restare con noi", in riferimento all'opera (di proprietà comunale) che il sindaco Virginio Merola aveva regalato ad una dirigente andata in pensione. Dopo l'interruzione del Consiglio, la delegazione Sgb ha lasciato ha lasciato i pacchi sotto l'albero di Natale di piazza Nettuno.

