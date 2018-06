Prati di Caprara, bloccata un'iniziativa dei cittadini [foto+audio]

I vigili, ordinanza della Questura alla mano, hanno impedito l'ingresso nell'area in vista di una manifestazione all'insegna dello yoga, che si è comunque svolta poco distante. Comune: "Bisognerebbe recintare".

21 giugno 2018 - 20:05

La Polizia municipale stoppa la protesta dei cittadini per la difesa del verde ai Prati di Caprara: è successo oggi pomeriggio, in occasione di un'iniziativa incentrata sullo yoga, uno dei tanti appuntamenti di protesta organizzati per contestare il progetto di riqualificazione del Comune. Ma insieme ai cittadini, stavolta nell'ex area militare si sono presentati anche i vigili urbani, riferisce il comitato Rigenerazione no speculazione su Facebook, "con un'ordinanza della Questura, richiesta dalla proprietà Invimit, che proibisce l'ingresso agli attivisti nei Prati di Caprara perchè il luogo è pericoloso, visto i recenti ritrovamenti bellici". L'iniziativa, comunque, ha preso il via lo stesso: non potendo entrare dentro l'ex area militare, il raduno di yoga è stato spostato sul fazzoletto di terra vicino al canale che scorre dietro ai Prati di Caprara, lungo la pista ciclabile di via del Chiù.

Intanto, il Comune ha fatto sapere che non è dipesa da Palazzo D'Accursio la decisione di impedire l'iniziativa all'interno dell'area. "Sicuramente dentro i Prati di Caprara ci sono degli occupanti e per di più l'area va messa in sicurezza per fare gli interventi di bonifica" dopo il rinvenimento degli ordigni bellici "che andranno assolutamente tolti", ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini. "Sicuramente ci sarà una discussione al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura per capire come approcciarsi alla cosa". Per Aitini "sta anche alla proprietà del Demanio dire cosa intende fare. Fossi in loro avrei già recintato ma non spetta a me. Immagino comunque che la Prefettura ci convocherà per parlare, vedremo cosa fare insieme alle Forze dell'ordine".

> Ascolta l'audio raccolto durante l'iniziativa:

