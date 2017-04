Pratello R’Esiste: ”La festa del 25 aprile si farà”

Accordo raggiunto con il Comune, il comitato: “Riconosciuto il valore di questa esperienza. Martedì assemblea per chiudere il programma”. I concerti si spostano da piazza San Rocco a piazza San Francesco.

07 aprile 2017 - 16:26

La festa del 25 aprile al Pratello si farà. Lo annuncia il comitato Pratello R’Esiste su Facebook: “La trattativa con il Comune ha avuto buon esito, dunque possiamo ufficialmente dichiarare concluso lo Psicodramma R’esistente 2017. I nostri interlocutori hanno riconosciuto la valenza sociale e civile della festa di Liberazione in Pratello e soprattutto il valore di questa esperienza: una comunità di strada che si auto-organizza attorno a un tema importante, una piccola forza contro il degrado culturale, l’indifferenza e la perdita di memoria. Capirete che tutto ciò ci ha fatto perdere tempo ed energie, risorse che ora dobbiamo dedicare all’organizzazione della festa, dunque vi rimandiamo a questa pagina per ogni aggiornamento. Terremo un’assemblea martedì prossimo esclusivamente per chiudere il programma delle iniziative previste nella giornata del 25. Quest’anno finalmente si torna a resistere anche in piazza San Francesco: vi aspettiamo lì per festeggiare la Liberazione!”.

Alcune informazioni sullo svolgimento della manifestazioni le fornisce l’assessore Matteo Lepore. “Abbiamo condiviso che il concerto si svolga quest’anno in piazza San Francesco anzichè in piazza San Rocco. La festa comincerà alle 9 di mattina e durerà fino alle 19”, ha spiegato Lepore. Inoltre, via del Pratello “sarà sgombra di spine e mescite, ci saranno solo banchetti informativi”. Il Comune farà due ordinanze, che imporranno rispettivamente ai negozi alimentari e ai laboratori artigianali di

chiudere alle 21 e ai pubblici esercizi di chiudere alle 23. Quanto alle misure di sicurezza anti-terrorismo che saranno eventualmente necessarie, “se ci saranno grosse spese da affrontare, l’amministrazione si è detta disponibile a sostenerle”, ha comunicato l’assessore.

Articoli correlati