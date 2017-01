Piazza Verdi, restaurato murales

Era stato rovinato durante il periodo festivo, ieri studentesse e studenti lo hanno riportato allo stato originario. Cua: “E’ quello che più racconta la nuova storia partigiana della zona universitaria”.

21 gennaio 2017 - 17:22

Nella mattinata di ieri è stato ripulito il ‘pezzo’ realizzato lo scorso settembre su una parete di Palazzo Paleotti e bizzaramente sfregiato a Natale. Ne dà notizia il Cua, che già nei giorni successivi aveva parlato di “gesto idiota“, intervenendo su Facebook: “Non è la prima volta che i murales che dipingono e raccontano la zona universitaria subiscono vili sfregi, progettati in mirati periodi in cui la città si svuota, come durante queste vacanze natalizie”.

Prosegue il collettivo: “Questa mattina, nonostante il freddo pungente, alcuni studenti e alcune studentesse si sono ritrovati per restaurare il murale che più racconta la nuova storia partigiana della zona universitaria e, più in particolare, di Piazza Verdi. Quel murale che da ormai settembre vediamo ogni giorno narrarci due momenti di storia collettiva, scritta dal basso, dagli studenti e dalle studentesse che vivono la zona universitaria, contro ogni forma di sopruso, razzismo, xenofobia, sessismo. Una storia unita dallo stesso filo rosso che lega la storia partigiana di ieri a quella di oggi, una storia in continua scrittura e che per questo non permetteremo venga vigliaccamente attaccata”.

Articoli correlati