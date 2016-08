Piazza Verdi, il Comune cancella i murales

Si tratta dei graffiti danneggiati con la vernice bianca alcuni giorni fa. Risparmiati, almeno per ora, quello per Francesco Lorusso e per la resistenza di Kobane.

31 agosto 2016 - 16:50

E’ ricominciata nella mattina di oggi l’operazione di rimozione dei murales dalle pareti della zona universitaria da parte del Comune. La scorsa settimana era toccato alle colonne del portico di via Zamboni, dipinte dagli artisti durante lo svolgimento del “Batti il tuo tempo festival” a giugno. Da oggi è in corso la cancellazione dei graffiti del Cua che nel periodo di Ferragosto, nottetempo, ignoti avevano imbrattato con pennellate di vernice bianca, episodio in seguito al quale il collettivo aveva dichiarato di voler ripristinare al più presto i disegni.

Dei tre murales danneggiati, è stato rimosso per primo quello accanto all’ingresso di Palazzo Paleotti, e successivamente è toccato ai disegni sul lato di piazza Verdi. Pare che i lavori di rimozione non stiano coinvolgendo tutti i murales: per il momento, infatti, sembrano essersi salvati i graffiti dedicati a Francesco Lorusso e quello che celebra la resistenza della città curda di Kobane.

