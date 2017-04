Pianoro, operaio schiacciato da un muletto

Ferite giudicate guaribili in 50 giorni per un trentasettenne che stava lavorando in una fabbrica di vernici, ricoverato al Maggiore.

26 aprile 2017 - 17:38

E’ un uomo di 37 anni originario del Marocco, dipendente di una ditta di polizia con sede a Monzuno, la vittima del grave infortunio registrato lunedì pomeriggio in un’azienda che produce vernici e smalti.

Cinquanta i giorni di prognosi calcolati dai medici dell’Ospedale Maggiore, dove l’operaio è stato portato in elicottero da Pianoro, per le ferite riportate nell’incidente.

