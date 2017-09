Piacenza / Per Abd El Salam, un anno dopo

Stasera, nell'anniversario della morte dell'operaio investito da un tir durante un picchetto, alle 21 fiaccolata a Piacenza e dalle 23 due ore di sciopero del settore della logistica. Mercoledì 21 udienza preliminare del processo.

14 settembre 2017 - 11:13

Un anno fa davanti ai cancelli della Gls di Piacenza, durante un blocco delle merci organizzato per protestare contro la mancata stabilizzazione dei facchini precari prevista nell’accordo del 31 maggio 2016 con la stessa Gls, esplose la violenza padronale: un tir investì Abd El Salam che davanti all’uscita partecipava al blocco in solidarietà con i suoi compagni precari.

Abd El Salam, che pure aveva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ottenuto con le lotte fatte durante i suoi 14 anni nei magazzini della Gls, non aveva dimenticato cosa significhi per un immigrato non avere la certezza di un contratto, dovendo subire una condizione di precarietà che mette in discussione tutta la propria esistenza.

Ma non solo di questo si è trattato: quella lotta aveva messo in evidenza tutto il valore della dignità dei lavoratori che non sono più disponibili a condizioni di lavoro e contrattuali fuori dalle regole minime e senza diritti.

I padroni della logistica continuano infatti a fare profitti sulla pelle degli operai costringendoli a nuove forme di schiavismo.

Per non dimenticare, per ribadire la volontà di ottenere il diritto ad un lavoro dignitoso, giovedì 14 settembre Usb ha dichiarato 2 ore di sciopero in tutte le aziende della logistica, dalle ore 23.00 alle ore 01.00 di venerdì 15/09, nella fascia oraria in cui si è consumato quel tragico omicidio.

Rivolgiamo un appello a tutti i lavoratori del settore, alle lavoratrici e ai lavoratori piacentini, alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni, ai movimenti alle forze politiche democratiche ad aderire e sostenere l'impegno civile e sindacale perché la logistica smetta di essere terreno di illegalità e brutale sfruttamento.

Invitiamo la Piacenza che non si arrende al sopruso a partecipare alle ore 21.00 di giovedi 14 settembre alla fiaccolata che si terra' davanti al magazzino gls in via riva – localita' montale.

Questo sciopero non ha solo un carattere commemorativo, che pure ha la sua valenza, ma vuole rappresentare un altro momento di denuncia rispetto alle condizioni di sfruttamento e di precarietà che vivono gli addetti nei magazzini della logistica: dalla mancata applicazione dei contratti, alla non osservanza delle norme di sicurezza.

La campagna “Schiavi Mai” organizzata da Usb. nei mesi scorsi non solo non è finita, ma diventa sempre più attuale.

La mobilitazione continuerà il 20 Settembre davanti al Tribunale di Piacenza in occasione dell’udienza preliminare relativa all’assassinio di Abd El Salam.

Domenica 24 si terrà l'inaugurazione della nuova sede Usb di Piacenza intitolata a Abd El Salam (Via Colombo nei pressi del vecchio mercato della frutta) seguita da un’assemblea pubblica sulle condizioni di lavoro nella logistica e sulla repressione delle lotte di chi ha scelto di alzare la testa.

Chi tocca uno tocca tutti!

#schiavimai

Unione Sindacale di Base

Usb Lavoro Privato

Usb Confederale - Piacenza

