“Operai licenziati per la loro attività sindacale”, la denuncia di Sgb

I due, iscritti al sindacato di base, lavoravano in appalto per la griffe Les Copains. Stamattina presidio ai cancelli dell’azienda.

25 maggio 2017 - 16:39

“Stamattina, 25 maggio si è tenuto un presidio indetto da Sgb, sotto la B.V.M. S.p.A. (Gruppo Les Copains) in via del Ceramista 10, in difesa di due lavoratori illegittimamente e ingiustamente licenziati”. Ne dà notizia il sindacato in un comunicato.

Prosegue il testo: “I due lavoratori dipendenti della Coop Duemme, appartenente al Consorzio Metra (Consorzio operante anche presso Sda), in appalto alla Tranconf e in subappalto alla B.V.M., sono stati illegittimamente e ingiustamente licenziati. I lavoratori, iscritti all’Sgb, hanno subito forti pressioni e minacce di licenziamento per la loro attività sindacale. Hanno osato ribellarsi alla complicità della Cgil nei confronti dei loro padroni, che a loro volta rispondono ai padroni di questo marchio della moda di lusso, portando nel loro posto di lavoro Sgb. Una complicità quella della Cgil che sfiora la connivenza con questi individui che, grazie allo status di ‘cooperativa’, pagano meno tasse ed attraverso il meccanismo del cambio nome, cercano di scaricarsi anche delle poche responsabilità che la legge attribuisce ai datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Oggi la Duemme Soc. Coop. Ha infatti cambiato nome diventando Nuova logistica (sempre del Consorzio Metra) e a fronte dell’impugnazione legale dei due licenziamenti, per ben due udienze non si è nemmeno presentata davanti al giudice”.

“Questa è una prima iniziativa – si legge in conclusione – procederemo la lotta non solo davanti ai cancelli della Traconf ma anche di fronte a tutti i negozi Les Copains per dire no ai licenziamenti e per impedire agli imprenditori del lusso e alle finte cooperative di calpestare i diritti dei lavoratori.

