Occupati i container di piazza Verdi: "Erdogan assassino!"

Blitz del Cua, nel giorno della visita del presidente turco a Roma per incontrare il Papa: "Un teatrino che non possiamo accettare. Con Afrin fino alla vittoria!".

05 febbraio 2018 - 16:35

"Con Afrin fino alla vittoria! In queste ore l'esercito turno continua a distruggere Afrin, mentre Erdogan oggi a Roma stringerà la mano al Papa. Un teatrino che non possiamo accettare, vogliamo il terrorista Erdogan fuori dall'Italia! Kurdistan libero! Biji Ypg! Biji Ypj! Esprimiamo la nostra solidarietà agli attivisti e alle attiviste che ora a Roma si stanno scontrando con la polizia nel corteo contro la visita di Erdogan". E' il messaggio lanciato dal Cua, che per protestare contro la presenza di Erdogan in Italia ha occupato oggi i container del Winter village installati in piazza Verdi. "Il presidente turco Erdogan è il responsabile del genocidio del popolo curdo, un'oppressione che si consuma da anni e, in queste ore, nell'attacco ad Afrin in cui il suo esercito tenta di distruggere l'esperienza rivoluzionaria che è stata costruita in Rojava. Erdogan terrorist!", ha scritto il collettivo.

11 0 0

Articoli correlati