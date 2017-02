Confermato l’obbligo di dimora per Aldo Milani, “la sentenza è politica”

Si Cobas: “Sempre più evidente il teorema repressivo teso a colpire, attraverso la figura di Aldo, l’intero movimento dei lavoratori in lotta e il tentativo di rendere di fatto fuorilegge lo strumento dello sciopero”.

21 febbraio 2017 - 14:53

“Confermato l’obbligo di dimora ad Aldo Milani: la sentenza è politica”. Così il sindacato di base Si Cobas rende note le misure cautelari imposte al suo leader dopo l’arresto. “Poche ore fa abbiamo appreso che il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del coordinatore nazionale Si Cobas Aldo Milani per la oramai nota ‘vicenda-Levoni’. Come era risultato già chiaro con la sentenza del tribunale di Modena, è sempre più evidente il teorema repressivo teso a colpire, attraverso la figura di Aldo, l’intero movimento dei lavoratori in lotta e il tentativo di rendere di fatto fuorilegge lo strumento dello sciopero, ovvero quella che si dimostra essere ogni giorno di più l’unica arma nelle mani dei lavoratori per affermare quei diritti formalmente sanciti dalla legge e dai contratti nazionali e che sono puntualmente disattesi dai padroni con la complice copertura dei vertici sindacali confederali e l’omertoso silenzio delle istituzioni”.

Secondo il sindacato intercategoriale: “La preoccupazione del tribunale non è quella di dimostrare la presunta estorsione di Milani nei confronti dei Levoni, bensì di usare questa vicenda col fine ultimo (e forse l’unico) di criminalizzare la lotta dei 55 licenziati in Alcar Uno Uno e Global Carni, legittimare le gravissime azioni repressive da parte delle forze dell’ordine che, ci teniamo a sottolinearlo, in nome della legalità stanno difendendo a spada tratta un azienda che ha fatto ampio utilizzo di forme di lavoro schiavistico attraverso un fitto sistema di appalti e subappalti”.

Quello che sta accadendo secondo i lavoratori vicini alla sigla sindacale è solo una speculazione: “I lavoratori sono consapevoli di quali sono i reali obbiettivi di questa montatura giudiziaria, ed in queste settimane hanno saputo rispondere con determinazione al tentativo di accerchiamento che negli ultimi giorni ha colpito duramente tante altre esperienze di lotte sociali in tutta Italia. Fin da ora come lavoratrici e lavoratori del Si Cobas rispediamo al mittente le strumentali accuse e le velate minacce del procuratore capo di Modena, confermando la mobilitazione in atto nel comparto macellazione carni e rilanciando l’appello a tutte le forze sane del sindacalismo di base e combattivo e a tutte le realtà dell’opposizione sociale a dar vita a una vasta campagna contro l’escalation repressiva e contro questo subdolo tentativo di cancellare il diritto di sciopero e infangare le lotte sociali per migliori condizioni di vita e di lavoro equiparandole ad azioni estorsive”.

