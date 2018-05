"Non pedalare per l'apartheid!", a Imola il Giro accolto da bandiere palestinesi

Ieri, nonostante la pioggia e i controlli della polizia, protesta durante la tappa che è passata sul territorio bolognese concludendosi all'autodromo: "Sosteniamo la lotta dei palestinesi per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza!".

18 maggio 2018 - 10:24

Come già accaduto in diverse zone d'Italia man mano che il Giro d'Italia sta procedendo, anche la tappa con arrivo sul territorio bolognese, ieri, ha visto una protesta legata alla campagna internazionale #CambiaGiro nata per contestare la decisione di far partire la corsa ciclistica da Israele. Ieri i corridori hanno concluso la frazione arrivando all'autodromo di Imola e a bordo strada (nonostante la pioggia) sono spuntate le bandiere palestinesi: "Nessun giro con Israele! Diciamo al Giro d'Italia: non pedalare per l'apartheid israeliana! Sosteniamo la lotta dei palestinesi per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza!", ha spiegato su Facebook Imola Antifascista. Scrive inoltre il Coordinamento Campagna Bds di Bologna: "Nonostante la pioggia battente e i controlli della polizia, attivist* solidali con i palestinesi hanno protestato contro il Giro dell'Apartheid all'arrivo della tappa a Imola".

