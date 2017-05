“No all’Iva sugli assorbenti”, donne sanzionano farmacie e negozi

“Non accettiamo che i nostri corpi siano oggetti di guadagno”: così si spiega l’azione di oggi in un comunicato di “L’otto tutti i giorni”.

02 maggio 2017 - 15:17

“Oggi eravamo per le vie del centro a sanzionare farmacie e negozi che ogni giorno guadagnano sulle nostre mestruazioni, come se avere il ciclo per noi donne trans, queer, lesbiche, etero fosse un lusso”. D’altra parte è proprio questo che insinua lo stato: gli assorbenti hanno un’Iva al 22%, esattamente come un tablet, come se questi due beni fossero sullo stesso piano”. Così un comunicato a firma “L’otto tutti i giorni” rilanciato su Facebook anche dal collettivo Hobo.

Prosegue il testo: “Non siamo mai state disposte, e mai lo saremo, ad accettare le quotidiane discriminazioni sessiste che lo Stato ci costringe a subire nei luoghi di lavoro, nelle università, negli spazi pubblici, nei media, e non accettiamo che i nostri corpi siano oggetto di guadagno. Se aziende e stato vogliono guadagnare sul nostro ciclo mestruale, che si prendano tutto quello che ne consegue, tra dolori che il più delle volte bisogna sopportare a denti stretti per il costo elevato degli antidolorifici, alle visite ginecologiche ormai sempre più inaccessibili. Gli assorbenti non si tassano! Se ci vuoi speculare, prenditi tutto del mio ciclo mestruale!”.

