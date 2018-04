"No all'ennesimo supermercato in Cirenaica", ecco il video

Presentata ieri dal Comitato B.E.C.C.O. la produzione targata Smk e Vag61: "Cittadini o Consumatori: questo è il dilemma!". E ai Prati di Caprara "disboscamento in corso", il Comitato Rigenerazione No Speculazione lancia un sit-in per domani.

20 aprile 2018 - 16:04

"La Cirenaica non ci sta e porta avanti un'idea diversa degli spazi pubblici!". Così il Comitato B.E.C.C.O. ha presentato il video "Supermercato Cirenaica", una produzione Smk Videofactory e Vag61, nuova iniziativa nata contro la costruzione dell'ennesimo supermercato in quartiere. L'iniziativa organizzata per la prima proiezione, ieri sera, ha riempito il Bar Edera di via Masia. "Cittadini o Consumatori: questo è il dilemma! Parchi o Supermercati?", recita la presentazione del video: "A Bologna, nel Rione Cirenaica (Quartiere San Donato-San Vitale) un terreno di proprietà pubblica, che doveva ospitare case, negozi di vicinato e verde pubblico, viene svenduto dal Comune a un costruttore e destinato alla grande distribuzione commerciale. Una scelta che cambia e ridefinisce un pezzo di città e le vite di chi ci abita. Il Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno) non ci sta e intraprende una serie di iniziative per informare la cittadinanza e ostacolare la realizzazione di questo progetto".

> Guarda il video "Supermercato Cirenaica" (l'articolo prosegue sotto):

Nel frattempo, il Comitato Rigenerazione No Speculazione, anche questo impegnato contro la realizzazione di una nuova struttura commerciale, segnala "lavori di disboscamento in corso ai Prati di Caprara Est da parte di aziende incaricate dal Demanio per i lavori di eventuale bonifica bellica. I lavori si traducono in una tabula rasa dell'area ceduta dal Demanio al Comune a dicembre 2017 per la costruzione di un plesso scolastico, nell'ambito del Poc di rigenerazione delle ex aree militari, Poc che il comitato chiede di rivedere radicalmente, rispettando la vocazione di bosco urbano dei Prati di Caprara".

Ecco perchè il comitato ha organizzato un sit-in per domani: "

Condividi

Articoli correlati