“No alle sanzioni”, blitz al rettorato

Hobo in azione anche a Scienze politiche: “Ci opporremo sempre alla trasformazione di quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e di espressione di visioni critiche del mondo ad un Tribunale contro gli/le student*”.

19 maggio 2017 - 17:25

“Stanotte sono stati sanzionati sia il palazzo del Re-ttore sia la facoltà di Scienze politiche in strada maggiore 45, e sono stati appesi cartelli sui muri della città. Stanno costruendo un deserto fetido e disciplinante attraverso regolamenti sugli spazi fisici e codici di comportamento, e sostengono spudoratamente che questo sia il modello giusto di Università”. Lo rende noto il collettivo Hobo, che porta avanti così la campagna #Libertàdistudiare, lanciata contro i provvedimenti disciplinari nei confronti di uno studente e militante del collettivo, per una contestazione risalente al 2014. “Ci opporremo sempre a questa trasformazione che riduce quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e di espressione di capacità e di visioni differenti e critiche del mondo ad un luogo di produzione di precar* addomesticat*, o peggio ad un Tribunale contro gli/le student* che si oppongono ai professori con l’elmetto o con la tagliola. Nessuna sanzione per Loris, nessuna sanzione per nessun@!”.

