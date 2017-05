Nidi, Sgb rompe con il Comune

Il sindacato rifiuta di firmare l’accordo con Palazzo d’Accursio a fronte del diniego a concedere la possibilità di non lavorare oltre il 30 giugno.

12 maggio 2017 - 13:48

“Si è concluso da poco l’incontro, convocato per oggi (ieri, ndr), 11 maggio, sul Progetto Luglio nei nidi. Sgb non ha firmato!”. Lo scrive il sindacato su Facebook, in trattativa da alcuni giorni con l’amministrazione per “l’ introduzione della volontarietà per il mese di luglio e il mantenimento dell’indennità prevista per il progetto nido, sostitutivo di quella di turno”.

“Come prevedibile – spiega Sgb – nessuna possibilità di terminare il calendario scolastico il 30 giugno”, richiesta “mettendo l’accento sulla stanchezza delle educatrici, che durante l’anno fanno fronte a carichi di lavoro insostenibili. L’amministrazione ha rifiutato anche il principio della volontarietà e della salvaguardia del salario accessorio, per la seconda settimana di luglio, così come invece avviene per le scuole dell’infanzia”.

Conclude il sindacato: “L’unica strada è la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi educativi ad una mobilitazione forte e continua, senza escludere lo sciopero, per mantenere alta l’attenzione sul progetto e per la riconquista dei diritti cancellati”, dunque “invitiamo quindi tutte le lavoratrici a dire NO all’obbligatorietà della seconda settimana di luglio e a sostenere tutte le iniziative che metteremo in campo nei prossimi giorni”.

