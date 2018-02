Nessuna prescrizione a Forza Nuova

Da prefetto, sindaco e questore ok al comizio neonazi di domani nel luogo e ora richiesti. Confermato presidio antifascista alle 18.30 in piazza Maggiore. Intanto nel pomeriggio banchetto di Casapound "costretto a smontare" anzitempo.

15 febbraio 2018 - 21:33

Il tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, a cui nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco ha seduto a fianco di prefetto, questore e vertici di Carabiniri e Finanza, ha deciso di lasciare le cose come stanno, autorizzando come richiesto per le 19.30 di domani in piazza Galvani il comizio neonazista di "Italia agli italiani" nel quale prenderà parola il leader di Forza Nuova ed ex terzaposizionista Roberto Fiore. Almeno 200 i poliziotti che saranno impiegati nella gestione della piazza.

Collettivi e spazi sociali cittadini confermano l'appuntamento per la contestazione antifascista, dalle 18.30 all'incrocio tra piazza Maggiore e via dell'Archiginnasio. Sono una ventina le diverse realtà che hanno fatto sapere che saranno in piazza.

A saltare, rinviata a data da destinarsi per volontà degli organizzatori, sarà invece la presentazione del libro del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che era in programma con tanto di partecipazione di Romano Prodi all'Archiginnasio alle 17,30, ovvero a pochi metri e quasi in contemporanea alla manifestazione neonazista.

Intanto si apprende che "questo pomeriggio in porta San Mamolo un altro banchetto di Casapound, blindato da celere e carabinieri, è stato interrotto prima del tempo. Anche se fermati subito dalla polizia, i compagni e le compagne hanno monitorato la zona e i fascisti sono stati costretti a smontare prima dello scadere della seconda ora". Ne dà notizia la pagina Facebook "Bologna Antifa".

