Nel 2017 ci sono stati 1.259 sfratti

Questo il dato del Viminale, riferito a tutto il territorio metropolitano. Unione inquilini: "Avviare veri piani casa basati sul recupero e l'auto recupero dell'intero patrimonio pubblico e privato".

14 giugno 2018 - 11:58

Quasi 500 nuclei familiari sono stati buttati fuori casa nel corso dell'anno scorso, in città. Per la precisione, sono 488 gli sfratti per morosità, a cui se ne sommano 683 negli altri comuni metropolitani, Imola compresa, e ulteriori 88, complessivamente, per finita locazione. Il totale fa 1.259, il 12% in più del 2016.

E' quanto si legge dai dati pubblicati dal ministero dell'Interno, segnalati da un recente comunicato dell'Unione inquilini. Situazione (relativamente) migliore nel resto della regione, con 4.589 sfratti eseguiti, numero in calo del 25%.

Commenta Unione Inquilini: "Anche se i dati del Viminale sono incompleti ribadiamo ancora una volta le nostre soluzioni che le amministrazioni comunali ed il Governo devono adottare per risolvere la questione dell'abitare che è, oramai, una questione strutturale e non più emergenziale su tutto il territorio nazionale. Si devono avviare, al più presto, veri piani casa basati sul recupero e l'auto recupero dell'intero patrimonio pubblico e privato. Dato che è stato portato a conoscenza delle varie amministrazioni dai protagonisti della lotta per il diritto all'abitare, tra cui il nostro sindacato che quest'anno compie il suo 50 anniversario dalla fondazione". Il sindacato annuncia infine l'intenzione di presentare le proprie proposte in Comune, Prefettura e al ministero delle Infrastrutture.

Condividi

Articoli correlati