Navile, operaio muore folgorato

Ancora ignota la dinamica del grave incidente avvenuto stanotte sulla ferrovia nei paraggi del sottopasso di via Ca' di Rosa. La vittima aveva 57 anni.

29 marzo 2018 - 15:43

Questa notte all'1.40 un 57enne dipendente della ditta Sitef, appaltatrice di alcuni lavori di manutenzione sulla linea aerea della ferrovia Bologna-Padova, "inconsapevolmente è venuto a contatto con parti elettriche ancora sotto tensione", stando a quanto riferiscono i sindacati, rimandendo così fulminato. Il grave incidente è avvenuto nei pressi del Bivio Navile, da cui origina il tronchino di recente inaugurazione diretto ai binari sotterranei della stazione Centrale, ossia poco distante dal sottopasso di via Ca' di Rosa. Rete Ferroviaria Italiana non è ancora riusciuta ad accertare le cause dell'incidente.

