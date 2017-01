Mr.Job, condannato ex capo magazziniere

L’uomo giudicato colpevole di violenza privata, dovrà risarcire 80.000 euro alle lavoratrici che lo avevano denunciato e al sindacato SiCobas, che commenta: risultato ottenuto “solo attraverso la lotta”.

20 gennaio 2017 - 14:31

Nel luglio 2014 undici operaie che lavoravano per la cooperativa Mr.Job, nell’ambito di un appalto del colosso della moda Yoox, avevano presentato esposto in procura per denunciare casi di molestie sul lavoro. C’è voluto un anno per il rinvio a giudizio dell’allora capo magazziniere e altri 18 mesi sono passati prima di arrivare alla sentenza, pronunciata ieri: il giudice ha condannato l’uomo a una pena di anno e mezzo per violenza privata. All’atto del rinvio a giudizio le ipotesi di reato erano invece di maltrattamenti, tentata violenza sessuale e estorsione.

Riconosciuti 7.000 euro di risarcimento ciascuna alle undici lavoratrici costituitesi parte civile, assistite dall’avvocato Marina Prosperi, mentre altri 3.000 andranno al sindacato SiCobas, che commenta su Facebook: “Solo attraverso la lotta si è potuto arrivare a questa sentenza”.

