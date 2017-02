Modena / Camionista spranga un lavoratore in sciopero

E’ successo questa mattina ai cancelli dell’Alcar Uno dove un gruppo stava impedendo ai camion l’uscita dell’azienda in segno di protesta.

18 febbraio 2017 - 13:59

Un autista scende dal suo autoarticolato impugnando un’asta e picchia un uomo. Sono le immagini che si vedono chiaramente in un video condiviso dal sindacato di base Sì Cobas per denunciare quanto accaduto questa mattina ai cancelli della Alcar Uno di Modena. Come ormai da diverse settimane accade, anche oggi i lavoratori si sono ritrovai in picchetto all’ingresso dell’azienda di carni per protestare contro i licenziamenti bloccando i camion in uscita. Ed è stato in questa occasione che, mentre in un gruppo provavano ad impedire l’uscita di un camion mettendosi davanti, l’autotrasportatore alla guida è sceso dal mezzo e si è scagliato contro uno di loro.

Così i Sì Cobas su Facebook: “Gravissimo che ancora i camion vengano fatti uscire durante uno sciopero, e dopo la morte tragica di Abdelsalem a Piacenza le responsabilità delle aziende su questo punto sono chiare”.

