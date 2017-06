Merola: i vigili avranno lo spray urticante

Torna il reparto “sicurezza territoriale” di guazzalochiana memoria: “Interverrà in situazioni tipo piazza Verdi o dove è necessario. Avranno dotazioni maggiori e una formazione maggiore”, afferma il sindaco.

10 giugno 2017 - 17:40

Del tema si parla ormai da anni ma stavolta il sindaco Virginio Merola lo dice chiaro e tondo: i vigili urbani avranno in dotazione lo spray urticante. Il tavolo di trattativa coi sindacati, aperto da tempo, sembra sia vicino a concludere: Palazzo D’Accursio creerà un reparto ad hoc, con “una sessantina di vigili dedicati in particolare a intervenire in situazioni tipo piazza Verdi o dove è necessario. Avranno dotazioni maggiori e una formazione maggiore dedicata a questo, tra cui lo spray al peperoncino” e lo potranno usare “per evitare o contenere aggressioni”, dichiara il sindaco. Questi vigili, inoltre, agiranno “in coordinamento con le forze di polizia quando c’è bisogno di contenere situazioni particolari”. Il reparto, continua il sindaco, “esiste già: si tratta solo di potenziarlo”. Allo stesso tempo, spiega Merola, “il centro storico sarà riorganizzato, tornerà ai vigili normali e si forma un reparto sicurezza territoriale che agirà dove necessario”. Di fatto, come quello che istituì l’ex sindaco Giorgio Guazzaloca: “Sì esatto- condivide Merola- era una buona idea”.

Inoltre, “anche sulla microtelecamera si sta ragionando”, afferma il sindaco, ovvero uno strumento tipo ‘spy-pen’ che “viene acceso dal diretto interessato quando è necessario”. Resta invece in sospeso il “bastone distanziatore”: per ora “di sicuro passa lo spray al peperoncino- spiega Merola- ma la trattativa continua” con i sindacati.

