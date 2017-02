Merola conferma: “Al posto dell’Xm24 una caserma”

In Comune tutti a giurare di non saperne nulla, ma il sindaco dichiara di aver già sottoposto la proposta al ministero dell’Interno. Da numerose realtà cittadine solidarietà al centro sociale di via Fioravanti.

04 febbraio 2017 - 17:38

Dopo che la notizia è trapelata ieri sulla stampa mainstream, oggi il sindaco Virginio Merola lo conferma di persona. Ha dell’incredibile, ma è così: il Comune intende sfrattare l’Xm24 per mettere al suo posto una caserma dei Carabinieri. “Sono in attesa di definire col ministro dell’Interno- annuncia il sindaco- un piano per la sicurezza della città in cui ho avanzato la proposta di destinare l’immobile a ospitare la caserma dei Carabinieri che oggi si trova in Corticella”. Eccolo “il progetto” di cui Merola ha parlato qualche giorno fa, di cui il Quartiere ha dichiarato di non essere informato e che fino a ieri anche gli altri assessori così come i gruppi di maggioranza giuravano di ignorare. “Io non ne so nulla”, ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Malagoli, e diceva di non saperne “niente” anche il capogruppo del Pd, Claudio Mazzanti, approvando però l’ipotesi: “Sicuramente i cittadini saranno contenti”. E’ nei prossimi mesi che “saranno maggiormente chiariti i fini istituzionali a cui verranno destinati quegli spazi”, ha detto l’assessore alla Cultura, Bruna Gambarelli. Amelia Frascaroli, alleata del Pd e di Merola in Comune, è cascata dalle nuvole: “Non credo che possa essere vero”.

E invece: tutto vero, tutto già deciso. Deciso da Merola in piena solitudine, visto che fino a ieri a Palazzo nessuno si diceva al corrente? Oppure, a Palazzo, si mente con una certa facilità.

Il centro sociale, intanto, dalle pagine del proprio sito ha risposto ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente del quartiere Navile, Daniele Ara. “Se l’amministrazione prende una decisione deve andare avanti”, ha detto Ara. E l’Xm24 scrive che “dice bene Ara: ha in mente, istanza suprema, i cantieri della Trilogia Navile: lì il Comune è andato avanti. Fino a rinunciare ad andare avanti. C’era uno strapiombo definibile ‘crisi del capitalismo, in particolare nella sua versione speculativa immobiliare’. La lungimirante amministrazione felsinea ha rinunciato: agli alloggi di edilizia convenzionata; a rivalersi sulle clausole di garanzia contro i costruttori due volte falliti nella speculazione edilizia; a terminare le opere urbanistiche pubbliche; a terminare tutto; perfino a dire che un giorno terminerà tutto”. Tra le altre dichiarazioni a cui ha replicato il centro sociale, c’è anche quella con cui Ara ha affermato che “assolutamente” non c’è un dialogo tra l’Xm24 e il Quartiere, “prima dialogavamo, ma ora è un anno che non li vedo”. La risposta: “Ma come non ci vede? Noi siamo sempre qui: con oltre venti laboratori attivi, gratuiti, aperti; con centinaia di persone che durante tutta la settimana attraversano lo spazio, migliaia in un mese. Ed anche con le feste rumorose. Siamo noi a non aver mai visto Ara”.

Nel frattempo, è lungo l’elenco delle delle realtà sociali cittadine che in questi giorni stanno manifestando solidarietà all’Xm24. Tra queste ci sono Làbas, Tpo, Vag61, Lazzaretto, Eat the rich, Hobo…

Articoli correlati