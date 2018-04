Meno reati, ma conta di più la "percezione di insicurezza": il circolo vizioso è servito

Non bastano i dati forniti dalla stessa polizia, che mostrano una significativa riduzione dei reati: si assecondano le sensazioni, alimentando le paure. Intanto, si annunciano i tornelli anche per la stazione di San Ruffillo.

12 aprile 2018 - 15:51

Da tempo annunciati per la stazione centrale di Bologna, ora i tornelli spuntano anche nello scalo ferroviario di San Ruffillo. Lo ha annunciato Rfi: "Entro l'anno saranno posizionati i tornelli a protezione degli accessi con i correlati sistemi di videosorveglianza". Prevista anche l'introduzione di servizi igienici a pagamento. Il tutto in nome della sicurezza, manco a dirlo. O meglio: in nome della sicurezza o della percezione di sicurezza? La differenza c'è, infatti, ma spesso e volentieri non si vede. Se n'è discusso molto, in città, anche negli ultimi giorni dopo la diffusione dei dati sull'andamento dei reati diffusi in occasione della festa della polizia. Cifre alla mano, confrontando il periodo aprile 2017-marzo 2018 con gli stessi mesi dell'anno precedente, per l'area metropolitana di Bologna è emerso un calo generale dei reati (-10,79%), nel quale si inserisce quello molto netto dei furti (-13,16%), soprattutto quelli inabitazione (-16,87%), delle rapine (-22,9%) e delle estorsioni (-28,86%) e l'azzeramento degli omicidi. Contestualmente sono aumentati gli avvisi orali (da cinque a 34, +85,29%) e i fogli di via obbligatori (da 130 a 165, +21,21%), mentre i Daspo sono rimasti stabili (da 52 a 46, -13,04%). Reati in calo, dunque, ma sulla sicurezza sia il prefetto che il questore che il sindaco hanno dichiarato che bisogna fare di più perchè - dicono - non si riduce la "percezione di insicurezza" dei cittadini. Più dei dati e della realtà, insomma, contano le percezioni. E si sceglie esplicitamente di assecondare queste ultime, invece di contrastarle, in un perfetto quanto micidiale circolo vizioso. Le paure sociali di cui poi tanto si parla, in fondo, si alimentano anche così.

