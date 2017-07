Maestre, sciopero e corteo: “Parità di trattamento contrattuale”

Sgb: “Nelle scuole dell’infanzia stesse funzioni ma quattro contratti diversi”. Ieri manifestazione dalla Montagnola a Palazzo d’Accursio, ricevuta una delegazione. Blitz in Consiglio del sindacato Adi.

04 luglio 2017 - 12:53

“L’adesione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle scuole dell’infanzia del comune di Bologna ha superato il 90%. Con loro le lavoratrici e i lavoratori dei servizi integrativi dipendenti delle coop sociali che hanno incrociato le braccia in stragrande maggioranza”. Lo scrive Sgb in un comunicato diffuso ieri sera.

Prosegue il sindacato: “Il presidio organizzato per le ore 9,30 davanti alle scuole Betti Giaccaglia, in Montagnola, si è trasformato in corteo che, lungo le vie del centro, ha raggiunto Palazzo comunale dove una delegazione è stata ricevuta dal Capo di gabinetto del Sindaco, nonché direttore Generale del Comune di Bologna, Valerio Montalto. Lo sciopero che è stato convocato per rivendicare parità di trattamento contrattuale fra le diverse figure lavorative che, a causa di scelte politiche scellerate, nel comune di Bologna a parità di funzioni hanno 4 contratti diversi. Una diversificazione che determina una corsa al ribasso delle condizioni lavorative ed un indubbio peggioramento del servizio pubblico”.

“Uno sciopero – secondo Sgb – che in molti, politici e sindacati amici della giunta, hanno cercato di boicottare e di sminuire a sciopero ‘contro il caldo’ per nascondere le responsabilità delle assurde politiche portate avanti in particolare dal sindaco Merola e dall’assessore Pillati. La risposta a queste provocazioni è stata la compatta adesione allo sciopero e la viva e colorata partecipazione alla manifestazione”.

“Nell’incontro – spiega poi – sono state ribadite le ragioni dello sciopero mentre Montalto ha annunciato l’intenzione di aprire un tavolo per l’armonizzazione dei contratti delle insegnanti comunali ma, a costo zero. Un impegno importante ma con una premessa inaccettabile contro la quale continueremo a mobilitarci. L’armonizzazione deve essere fatta verso l’alto e non verso il basso! Montalto si è impegnato poi ad avviare un tavolo di confronto a livello metropolitano per gli educatori delle cooperative sociali, per affrontare il problema della perdita del lavoro e del relativo stipendio per i mesi estivi e per i vari diritti contrattuali che spesso vengono negati come quello al pasto. Una giornata di lotta che ha ‘messo i piedi nel piatto’ di una serie di vertenze annose che Sgb ha unificato e che continueranno nelle prossime settimane per portare a casa risultati pieni”.

A reclamare l’armonizzazione dei contratti dei lavoratori delle Scuole dell’infanzia è anche il sindacato Adi, che dopo un blitz in consiglio comunale ha incontrato i capigruppo del Consiglio.

Articoli correlati