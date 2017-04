L’Xm24 sfida Merola e gli assessori: “Vi aspettiamo domenica”

Nell’occasione verrà proposto un tavolo di confronto. E verrà anche annunciato il rifacimento del muro “già grigio di blu”. Il Comune: “Dello sgombero si parlerà dopo il G7”. Le bandiere “I love Xm24” creano ancora scompiglio.

06 aprile 2017 - 11:38

“Per conto dell’Assemblea dello Spazio pubblico autogestito Xm24, siamo a

richiedere la disponibilità a partecipare all’inziativa denominata ‘Battaglia per Xm24 – Compatibile con la realtà’ domenica 9 aprile alle ore 18 a Xm24 in via Fioravanti 24, in cui verrà proposto un tavolo di confronto avente ad oggetto ‘convenzione scaduta e permanenza di Xm24‘ come richiesto da associazioni, realtà autogestite, organizzazioni politiche, comitati e singole persone”. E’ il testo dell’invito che dall’Xm24 è stato indirizzato al sindaco Virginio Merola e a diversi assessori comunali.

La giornata del 9 aprile è così presentata dal centro sociale di via Fioravanti 24: “Nell’assordante silenzio di un’Amministrazione che continua a ignorare le richieste di una larga parte della città, Xm24 torna a prendere la parola. La sordità di questa Giunta ai tanti appelli di associazioni, realtà sociali e singolarità, che in queste settimane hanno ribadito la loro contrarietà allo sgombero e la necessità di una riapertura di un confronto in merito al futuro dello spazio, è inaccettabile. Rispondiamo al muro di gomma istituzionale con un nuovo appuntamento della Battaglia, per riaprire il dibattito e per preparare il terreno a nuove mobilitazioni collettive. Il 9 aprile sarà una giornata di socialità e creatività nello stile partecipato che caratterizza lo spazio, una giornata per incontrarsi e fare cose insieme, ma anche per ribadire che c’è tutta una città che ha molto a cuore la permanenza di Xm24 in Bolognina. Invitiamo sindaco e assessori a partecipare, per smentire la loro irreperibilità e indisponibilità al confronto e per constatare con i propri occhi la perfetta compatibilità di Xm24 con il quartiere e con tutta la città. Nel corso della giornata sarà possibile collaborare alla ri-tinteggiatura del muro già grigio di blu, operazione preliminare al suo rifacimento, che sarà annunciato nel corso dell’evento. Un grazie particolare agli artisti e ai musicisti che hanno accettato di animare la giornata con laboratori e musica dal vivo in solidarietà con la Battaglia”.

Dalle 15 il programma prevede un workshop teatrale a cura degli artisti del musical “The Capitalism”, da Dublino, più “Ricoloriamo il muro: azione art/ivista e confronto sul futuro del muro”. Dalle 18 Voodoo Sound Club e poi concerto dei Gang.

Della vicenda Xm24, intanto, ieri si è parlato anche in Comune nel corso di una commissione. “Non ci sono variazioni in merito a ciò che è stato comunicato nella lettera” inviata al centro sociale per dare lo sfratto entro il 30 giugno, ha affermato l’assessore alla Cultura, Bruna Gambarelli: ad oggi “si ribadisce che lo spazio dev’essere disponibile entro il 30 giugno”. Pero’, nel frattempo, “alcuni passi” sono stati fatti, ha aggiunto l’assessore, citando le assemblee e le iniziative pubbliche

organizzate dall’Xm24. Cosi’, “non ritengo che si debba ad oggi immediatamente considerare il fatto che ci troveremo di fronte, il 30 giugno, ad uno sgombero con grande impiego di forze. Oggi questo non possiamo dirlo”, sono le parole di Gambarelli.

“E’ il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che in questa città ha sempre deciso come e quando intervenire”, ha detto l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Malagoli. Questo argomento “non è stato ancora affrontato anche perchè non è detto che ci sia”, dichiara l’assessore: potrebbe essere che nel frattempo venga “condiviso un percorso o che venga rilasciato l’immobile. Il tema non e’ all’ordine del giorno, in questo momento, del tavolo per l’ordine pubblico”. Tavolo che, ha sottolineato tra l’altro Malagoli, al momento si sta occupando di un’altra scadenza, cioè il G7 dell’ambiente che si svolgerà a Bologna nella prima metà di giugno: “Dopodichè, quando sarà il caso, a seconda dell’evolversi della situazione- ha concluso Malagoli- chiederemo al prefetto di discutere la questione” Xm24.

Riportiamo, inoltre, la testimonianza ricevuta da una residente della Bolognina su un episodio che racconta essersi verificato nella strada in cui abita, nei giorni scorsi: protagonista una vigilessa che “apostrofa malamente due ragazzi, colpevoli di aver parcheggiato la macchina in sosta vietata per scaricare dei materiali. La cosa in se sembra il solito tram tram picaresco del quartiere, quand’ecco che un ragazzo ad una finestra cerca di prendere le parti dei due che con le quattro frecce accese e il bagagliaio aperto, nella strada deserta, non violano nessuna norma. La vigilessa urla ancora di più in un crescendo d’isteria. Il ragazzo desiste ma prima di ritirarsi e chiudere la finestra le ricorda qualcosa circa l’evaso fiscale del Tper. La situazione sembra tornata alla normalità ma la signora in divisa continua a passeggiare nervosamente parlando al telefono. Dopo qualche minuto vedo che sono arrivate due moto della polizia ad affiancare la vigilessa ancora visibilmente agitata. Curioso, ma si sa è la Bolognina. Dopo poco arrivano altre quattro volanti, ovviamente tutte parcheggiate in mezzo alla strada, e penso che magari i due apparentemente innocui operai siano invece pericolosi terroristi, ma li vedo tranquillamente continuare a scaricare. Gli agenti sono invece concentrati davanti al palazzo dove era affacciato il ragazzo, reo di eccessiva clemenza, e indicano la finestra dove si agita, colpevole, una bandiera ‘I loveXm24’, spazio autogestito in via Fioravanti. Gli agenti entrano ed escono, la vigilessa ferma i passanti e suona i campanelli chiedendo a chi risponde se abbiano sentito gli insulti che le sono stati lanciati e se siano disposti a testimoniare. Il tutto va avanti una buona mezz’ora. Gli agenti continuano a salire e scendere ma non sembrano contenti. Una ad una le macchine e le moto se ne vanno. La vigilessa rimane un’altra ventina di minuti ma alla fine se ne va anche lei continuando a girarsi indietro per guardare amaramente la bandiera che sventola indisturbata”.

Per finire, alle prese di posizione in favore di Xm24 già segnalate nelle scorse settimane, si aggiunge quella di Emilia Romagna Linux User Group (Erlug), HackInBo, Bologna Free Software Forum (Bfsf), ProgrammaBol, CoderDojo Bologna,

Visualzoo / RaccattaRaee / progetto ofPCina. Questo il comunicato indirizzato al sindaco: “Le nostre associazioni, dedite alla diffusione della cultura della condivisione in ambito tecnologico e sociale, vogliono esprimervi la preoccupazione che accomuna molti dei nostri soci alla notizia del mancato rinnovo della convenzione dello spazio sociale autogestito Xm24. Da oltre 15 anni Xm24 rappresenta una delle realtà autogestite più importanti di Bologna e d’Italia, esempio di aggregazione e collaborazione tra associazioni e persone che arricchisce il quartiere e la città. Potremmo stilare un lungo – e fatalmente incompleto – elenco di attività e iniziative che sono nate e prosperano in via Fioravanti 24, ma non è necessario: già molte altre realtà come le nostre lo hanno fatto, nelle loro lettere a sostegno di Xm24. Ciascuno di quegli elenchi sottolineava esperienze ed aspetti differenti, perché ciascun gruppo o persona ha trovato (e portato) in Xm24 qualcosa di diverso. In quanto associazioni che in molteplici occasioni si sono trovate a collaborare con le realtà esistenti in Xm24, temiamo che la sua chiusura porti ad un netto impoverimento del tessuto sociale e culturale della Bolognina e della città. Vi invitiamo quindi a riconsiderare le motivazioni alla base di questo provvedimento, sollecitando la ricerca di soluzioni condivise con i gruppi che la struttura ospita, per non dissolvere un patrimonio di esperienze e attività di enorme importanza per chi come noi crede che la condivisione sia elemento fondamentale di una società più aperta e giusta”.

