Logista, la lotta paga: niente licenziamenti

Si Cobas: "Lavoratori rafforzati non solo nelle vittorie ottenute, ma soprattutto nella maggiore unità raggiunta, una forza accumulata che servirà loro nell'immediato futuro".

17 luglio 2018 - 12:22

"L'accordo raggiunto con Logista in sede prefettizia a Bologna non lascia alcun dubbio sulla vittoria di questa vertenza operaia e sui meriti di chi l'ha ottenuta". Così i Si Cobas in un post pubblicato ieri sul proprio sito, a cui allegano il testo dell'accordo firmato in Prefettura con l'azienda e che prevede il rientro, a condizioni contrattuali invariate, dei 24 lavoratori licenziati.

"Una vittoria - prosegue il sindacato - data dalla determinazione e dall'unità messe in campo da un gruppo di lavoratori in appalto ad una potente multinazionale del tabacco, capaci di costruire una lotta in grado di determinare un avanzamanto sul terreno dello scontro con il capitale, non limitandosi a resistere ai suoi attacchi. Una vertenza le cui ragioni sono state fatte proprie dai lavoratori SiCobas di altri magazzini quotidianamente presenti al picchetto dei propri compagni con quella solidarietà che ha costruito negli anni l'arma più forte di quest'organizzazione. Una lotta che si è affermata in un magazzino composto di operai italiani e immigrati, uomini e donne, giovani e di mezz'età, dove l'unica linea di separazione posta è stata quella contro coloro che hanno provato ad attaccare gli operai, i loro diritti, la loro lotta, la loro Organizzazione".

Concludono i Si Cobas: "Da questa lotta i lavoratori escono rafforzati non solo nelle vittorie ottenute, ma soprattutto nella maggiore unità raggiunta, una forza accumulata che servirà loro nell' immediato futuro nella piena consapevolezza che molto presto i padroni proveranno a riprendersi ciò che hanno perso. Ne esce totalmente sconfitta la linea di piena complicità padronale e di rassegnazione operaia dettata dai vertici della Filt-Cgil che alla fine della vertenza subisce un ulteriore e naturale ridimensionamento della già piccola rapresentanza fin lì mantenuta in azienda."

