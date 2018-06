Logesta, Si Cobas: "Liberato Nicolas"

Nessuna misura cautelare per il facchino fermato ieri pomeriggio all'Interporto. Si apprende inoltre che lunedì riaprirà la trattativa per il rientro dei 24 licenziamenti che hanno fatto scattare lo sciopero iniziato mercoledì.

30 giugno 2018 - 14:18

E' stato convalidato questa mattina l'arresto di Nicolas, l'operaio trattenuto ieri pomeriggio all'interporto. Il giudice non ha imposto misure cautelari e ha fissato il processo per il 18 settembre.

All'esterno del Tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà. Così l'aggiornamento condiviso poco prima di mezzogiorno dai Si Cobas su Facebook, al termine dell'udienza: "In questo momento è stato liberato Nicolas sollevato sulle braccia dei lavoratori come un eroe, e eroe lo è stato, se toccano uno toccano tutti. Arriva anche allo stesso momento la notizia del'apertura della trattativa lunedì mattina con Logesta per il rientro dei lavoratori licenziati. Si Cobas una grande vittoria".

"E' un giovanissimo operaio precario - spiegava il sindacato ieri sera - che mentre scioperava con i suoi compagni è stato brutalmente fermato, pur non avendo compiuto alcuna offesa o resistenza (come testimonia il video del pestaggio che subito abbiamo diffuso pubblicamente in rete)". Episodio che si è verificato nel corso di "ore di violenza da parte delle forze dell'ordine", rimarcano i Si Cobas.

