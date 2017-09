"Libertà di decidere", nella notte appaiono le matrioske pro-aborto [foto]

'Non una di meno' tappezza la città di sagome accompagnate da vignette contro obiezione di coscenza e cultura fallocentrica. Alle 18 il presidio in piazza Re Enzo.

28 settembre 2017 - 13:16

"A Bologna la giornata internazionale per il diritto all'aborto è cominciata prestissimo. Per ricordarci che l'appuntamento è per oggi, giovedì 28 settembre, in piazza Re Enzo alle 18.00, le matrioske di Non Una Di Meno hanno attraversato di notte la zona universitaria, gli ospedali, i consultori e il centro storico e sono comparse in luoghi cruciali accompagnate da vignette che recitano slogan come: 'Libere di decidere sui nostri corpi! Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano! Aboliamo l'obiezione di coscienza!'". Così la rete femminista in una nota arrivata in redazione.

Altre frasi apparse tra via Zamboni, ospedale sant'Orsola e altri angoli della città: "Basta cultura fallocentrica, eterosessuale, penentrativa", "fuori gli obiettori dalle nostre mutande", "posso abortire senza essere 'poverina', malvagia o marchiata dal trauma".

> Le foto inviate da Non Una di Meno:

