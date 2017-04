Libero Gabriele Del Grande, è atterrato al Marconi

Il blogger e documentarista: “Mi hanno fatto domande sul mio lavoro, ma non ho ancora capito perché sono stato fermato. E’ stata una violenza istituzionale”.

24 aprile 2017 - 12:55

Dopo essere stato trattenuto per 14 giorni in Turchia, il giornalista Gabriele Del Grande è stato liberato ieri sera, ed è atterrato allo scalo bolognese, con un volo di linea da Instabul, poco prima delle 11 di questa mattina. Ad attenderlo, la compagna, familiari e amici, ma anche il ministro degli esteri Alfano.

“Sono stato vittima di una violenza istituzionale”, ha detto in aeroporto attorniato dai cronisti, “quello che mi è successo è illegale: un giornalista è stato privato della libertà, mentre faceva il suo lavoro in un paese amico. Non ho ancora capito perché sono stato fermato. La più grande difficoltà è stata la detenzione, anche se nessuno mai mi ha mancato di rispetto o mostrato violenza. Sono stato fermatoda agenti in borghese e mi sono fatte state domande sul mio lavoro. E’ una violenza istituzionale quella che di cui sono stato vittima”. Infine ha rassicurato che, nonostante il lungo sciopero della fame, “sto bene, ora bisogna recuperare le energie”.

Infine, Del Grande ha riservato”un pensiero a tutti i detenuti in generale e tutti i giornalisti che sono in carcere in condizioni molto peggiori della mia, in Turchia e anche in altri Paesi. Il mio caso è risolto ma non ci dimentichiamo degli altri”.

