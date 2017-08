L’estate della Dozza: quasi 200 detenuti in più rispetto alla capienza

E non va meglio al carcere minorile: la struttura di via del Pratello ospita in media 28 ragazzi a fronte di 22 posti regolamentari.

14 agosto 2017 - 17:56

Ben 679 detenuti a fronte di una capienza di 493 posti. Ecco come il carcere della Dozza si è presentato all’appuntamento con i mesi estivi, durante i quali il caldo fa sentire ancora di più gli effetti del cronico sovraffollamento dei penitenziari. Il dato è infatti quello censito a giugno dall’ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: tra i 769 detenuti si contavano 694 uomini (313 italiani e 381 stranieri) e 75 donne (36 italiane e 39 straniere), oltre 200 tossicodipendenti e 90 persone con patologie

psichiatriche nonchè, come ormai noto, anche alcuni bambini piccoli.

E la condizione di sovraffollamento della Dozza è condivisa anche dall’istituto minorile del Pratello, che registra in media 28 ragazzi: “Un numero inaccettabile”, dice l’ufficio del Garante, visto che in questo caso la capienza regolamentare è fissata a 22 posti.

