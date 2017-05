Lavoro, in regione oltre 100 morti all’anno

Nel 2016 le morti bianche in Emilia-Romagna, secondo i dati dell’amministrazione regionale, erano state 103 e 111 quelle conteggiate nel 2015. Altre 13 nei primi mesi del 2017, con dato aggiornato al 9 maggio.

15 maggio 2017 - 15:27

Nei primi quattro mesi di quest’anno, con dato aggiornato al 9 maggio, in Emilia-Romagna le morti bianche già conteggiate sono 13: è la cifra resa nota dalla Regione. Nel 2016, erano state oltre un centinaio le persone ad aver perso la vita mentre lavoravano: per la precisione 103. Nel 2015 le morti bianche erano state 111, dunque c’è stato un lieve calo, in controtendenza rispetto al +2,26% registrato a livello nazionale. Ben magra consolazione. E ovviamente non va dimenticato il lungo elenco degli infortuni non mortali.

