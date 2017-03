Lavoratori della Fiera in Consiglio comunale: seduta sospesa

La mobilitazione contro le esternalizzazioni oggi è arrivata a Palazzo D’Accursio: proteste durante l’intervento della Lega nord che ha criticato lo sciopero di venerdì, ottenuto un incontro con i capigruppo.

20 marzo 2017 - 19:59

La mobilitazione dei lavoratori della Fiera arriva a farsi sentire anche in Consiglio comunale: la seduta di oggi è stata sospesa per la protesta di una delegazione di dipendenti dell’expo. I lavoratori, in particolare, hanno rumoreggiato quando la capogruppo della Lega nord, Paola Francesca Scarano, ha detto che in Fiera “sicuramente c’è un esubero di personale” e che è stato “molto grave” lo sciopero di venerdì durante l’inaugurazione del Cospoprof: “Non ricapiti mai più, perchè è stata una pagina triste dell’economia bolognese”. “Sarai triste tu”, è la replica arrivata dai lavoratori, che poi hanno chiesto la parola “per rispondere alle bugie” sentite in aule. A quel punto la presidenza del Consiglio comunale ha deciso di interrompere la seduta, annunciando un incontro tra i capigruppo e la delegazione. Per domani è prevista una nuova assemblea dei lavoratori.

