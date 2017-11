"Lavorare tutti, lavorare meglio", venerdì sciopero generale

Astensione in diversi settori promossa da Cobas, Usb e Unicobas per salario, reddito, pensioni, salvaguardia del territorio e contro precarietà, privatizzazioni, 'Buona scuola' e decreti Minniti.

06 novembre 2017 - 14:32

Si annuncia un venerdì di passione per scuola, trasporti pubblici, sanità, enti pubblici e anche per diverse imprese del territorio bolognese: a incrociare le braccia saranno i lavoratori che fanno riferimento all'Unione Sindacale di Base, dalla Confederazione Cobas e da Cib-Unicobas.

Le rivendicazioni dei sindacati comprendono "diritto al salario, al reddito, alla pensione contro la precarietà e ogni forma di sfruttamento lavorare tutti", si legge nel comunicato unitario, in sintesi: "Lavorare meglio in condizioni di salute e sicurezza". E ancora: "Contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle aziende strategiche in crisi per la difesa dello stato sociale, della scuola e della sanità pubblica e dei servizi essenziali, per il rinnovo dei contratti bloccati da anni diminuzione dell’età pensionabile, cancellazione della Legge Fornero per la difesa del diritto di sciopero, per la democrazia sindacale, per la prevenzione dei disastri ambientali attraverso la salvaguardia dei territori, per l’abrogazione delle leggi del Jobs Act, 'Buona Scuola', Fornero e Decreti Minniti".

Usb promuove anche una manifestazione nazionale "contro le politiche del Governo e della Unione Europea" convocata dalla rete Eurostop per il successivo sabato 11 a Roma. Si possono prenotare posti in pullman scrvendo a bologna@usb.it o telefonando al 0510065997.

