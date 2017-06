Liceo Laura Bassi, inaugurata la nuova targa al partigiano Romagnoli

L’iniziativa dopo le ripetute provocazioni fasciste registrate in via Broccaindosso negli ultimi mesi. Il collettivo attivo nell’istituto: “Nella nostra città mai posto per chi compie gesti infami durante la notte senza mostrarsi alla luce del sole”

08 giugno 2017 - 10:36

La corona dedicata al combattente della Resistenza posta in via Broccaindosso era stata bruciata ripetutamente nei primi mesi dell’anno scolastico che si è chiuso ieri, mentre si moltiplicavano le scritte inneggianti la fascismo lungo la via del centro. Vili episodi che però avevano spronato la reazione degli studenti del vicino liceo Laura Bassi, con un percorso che li ha partati a ribadire il valore della memoria e della pratica antifascista.

Ieri, ultimo giorno di scuola, “tantissimi e tantissime”, scrive su Facebook il Collettivo Laura Bassi, hanno preso parte “alla presentazione della nuova targa dedicata al partigiano”, annunciata alcume settimane fa e “realizzata in collaborazione con gli studenti e le studentesse del liceo artistico Arcangeli”. Della partita anche le ragazze e i ragazzi del liceo musicale Lucio Dalla, che hanno curato reading e concerto nel corso dell’iniziativa. E’ intervenuto inoltre Adelmo Cervi, figlio di uno dei 7 fratelli Cervi, Aldo.

“Nella nostra città non c’è stato, non c’è e non ci sarà mai posto per vecchi e nuovi fascismi, e per chi compie gesti infami durante la notte senza mostrarsi alla luce del sole”, si legge ancora sulla pagina del collettivo.

