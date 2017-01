Laura Bassi al gelo, studenti mandati a casa

Ieri era arrivato l’ok a riaprire la succursale di Broccaindosso, oggi la decisione della dirigente scolastica che parla di “rottura dell’impianto”. Sma: “Indignati e stupedatti dall’incapacità amministrativa, siamo stanchi”.

12 gennaio 2017 - 14:49

Una “buona notizia” per la sede distaccata di via Broccaindosso del liceo linguistico, umanistico e musicale cittadino, che non aveva ancora ripreso le attività dopo le feste. Lo faceva sapere ieri il Comune, assicurando che “i tecnici hanno riparato il guasto alla centrale termica che alimenta il riscaldamento della succursale di via Broccaindosso, dove la situazione è tornata alla normalità”.

Macché. Stamattina la scuola ha effettivamente aperto, ma la temperatura era ancora gelida, come testimonia la foto in questa pagina, scattata nella classe 2F e pubblicata alle 8,30 di stamane dalla pagina Facebook del Collettivo Laura Bassi, commentando: “E anche oggi il riscaldamento lo accendono domani”.

Così poco dopo è arrivata la decisione di sospendere le lezioni e rimandare tutti a casa: “Si comunica che a causa di una rottura dell’impianto di riscaldamento di via Broccaindosso le lezioni in data odierna verranno sospese”, ha scritto la preside.

“L’amministrazione non sa rispondere agli studenti”, attaccano gli Studenti medi autorganizzati, aggiungendo: “I tecnici ieri sera a mezzanotte hanno consigliato di tenera la scuola chiusa, il consiglio ovviamente è stato ignorato ed è stata aperta. Siamo veramente indignati e stupefatti dell’incapacità amministrativa, siamo stanchi di andare a scuola con due gradi e fare lezioni in condizioni che di sicuro non stimolano l’apprendimento!”.

