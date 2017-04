“La salute non è in vendita!” [foto]

Ieri convegno e manifestazione in piazza Re Enzo con attività informative, microfono aperto e “(auto)inchiesta” a cura della Consultoria transfemminista queer. Sgb: al Maggiore cambi d’appalto “portano dritti al macello del Jobs Act”.

08 aprile 2017 - 15:05

L’appello “La salute non è in vendita” è risuonato anche a Bologna, ieri, in occasione della

La salute non è un servizio o uno stato medico, ma benessere sociale. Per questo la Consultoria si propone come un luogo di autorganizzazione in cui occuparci della nostra salute e dei nostri corpi a partire dal piacere, dal desiderio e dalla tra(n)sformazione e non dalla malattia e dalla ‘funzionalità’ da ripristinare o dal controllo biomedico dei corpi e della riproduzione. Riteniamo necessario indagare la relazione tra genere, sessualità e salute in modo da organizzare la lotta per servizi sanitari efficienti per tuttu e non più basati sull’eterosessualità e sulla maternità obbligatorie. Perché siamo stufe di medici obiettori, di chi colpevolizza chi vuole abortire o prendere la pillola del giorno dopo; stufe di un sistema che infantilizza le/i trans e stigmatizza le malattie sessualmente trasmissibili. Vogliamo potere parlare e agire liberamente su tutti questi temi a partire dai nostri bisogni, a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del sistema sanitario pubblico che assieme a noi vogliono trasformarlo per difenderlo. Contro un modello neoliberale che limita l’accesso a pochi privilegiati, che cristallizza i nostri generi e la nostra sessualità, che danneggia la nostra vita, la nostra salute e la nostra favolosità”.

L’Sgb, invece, ha partecipato alla giornata del 7 aprile segnalando in particolare quanto sta accadendo in uno dei luoghi più importanti della sanità bolognese. Spiega il sindacato: “In questi giorni come Sgb stiamo assistendo a cambi di appalti che portano i lavoratori dritti dritti al macello del Jobs Act. Ci riferiamo agli ‘appalti’ dell’ospedale Maggiore che a propria discrezione affida i servizi interni del trasporto pazienti e salme e dei servizi di pulizie con modalità e percorsi per nulla trasparenti”. Procedure che l’Sgb intende contestare anche rivolgendosi alla Prefettura: “Contro l’esternalizzazione dei servizi e la privatizzazione della sanità”.

