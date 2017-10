La Resistenza sempre di casa in Cirenaica

I muri tornano a ricordare i partigiani: restauri in via Barontini e al giardino Giusti, "pezzo" per Giuseppe Beltrame al centro che ne porta il nome. Purtroppo poco prima, al Dall'Ara, ennesimo sfregio alla memoria antifascista.

23 ottobre 2017 - 13:04

Pomeriggio di festa, ieri, con l'inaugurazione di un nuovo murale dedicato al medico partigiano Giuseppe Beltrame nel centro di accoglienza a lui intitolato in via Sabbatucci e i restauri di quelli, sfregiato negli scorsi mesi e non per la prima volta, che raffigurano il comandante Ilio Barontini, nella via che da lui prende il nome, e il ferroviere anarchico Lorenzo Giusti, nei giardini omonimi, dove hanno avuto luogo un reading musicato a cura del Bhutan Clan e la piantumazione di nuovo verde. A promuovere l'iniziativa sono stati Resistenze in Cirenaica, Condominio Belletrame, Spazi Aperti e Fucine Vulcaniche.

A guastare la giornata solo la notizia, riferita dall'Anpi, di un nuovo sfregio alla memoria della Resistenza: l'incendio della ghirlanda che, sotto il portico nel portico di via de Coubertin adiacente allo stadio Dall'Ara, ricorda i partigiani del quartiere Costa Saragozza.

