La Questura nega piazza Santo Stefano a Forza Nuova

Aumentano le adesioni al presidio antifascista, mentre si apprende che la Polizia avrebbe prescritto al partito di estrema destra di manifestare in largo Caduti, ben distante da dove aveva chiesto.

13 gennaio 2017 - 20:39

A quanto si apprende dalla pagina facebook dei neofascisti di Forza Nuova, la questura non avrebbe concesso loro piazza Santo Stefano per il presidio contro i centri sociali e a favore del Cie che avevano provocatoriamente convocato nei giorni scorsi per la giornata di domani. I forzanovisti dovrebbero quindi essere relegati in largo Caduti del Lavoro. Intanto, al presidio antifascista di domani aderiscono anche il Laboratorio Smaschieramenti e Social Log, che scrive: “Aderiamo al presidio antifascista di sabato 14 gennaio in piazza di Porta Ravegnana contro la presenza di Forza Nuova in Piazza Santo Stefano. Riteniamo necessario contrastare la presenza dei neofascisti nel nostro territorio con ogni mezzo necessario, infatti come lotta per il diritto all’abitare lottiamo con tenacia contro la guerra tra poveri ogni giorno impedendo concretamente che il suprematismo razzista del ‘prima gli italiani’ riecheggi anche nelle nostre periferie, e con la stessa determinazione ci siamo messi a servizio del sentimento antifascista e antirazzista della nostra città quando Salvini e la Lega Nord hanno tentato di mettere radice nel territorio lo scorso anno. Anche questa volta con i compagni e le compagne antifasciste della città non lasceremo alcuno spazio alla carogna fascista. Partecipiamo tutti e tutte!”

