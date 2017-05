La clinica privata si amplia, addio a qualche centinaio di alberi

L’operazione, prevista nell’ambito di una variante urbanistica da poco discussa in Comune, sarà realizzata in zona Casteldebole vicino alla tangenziale.

18 maggio 2017 - 18:31

La clinica privata trasloca, si amplia e a farne le spese sarà un’area occupata da alberi di noce e frassino. L’operazione, prevista all’interno di una variante urbanistica da poco discussa in Comune, sarà realizzata in zona Casteldebole vicino alla tangenziale. Con l’ampliamento dell’ospedale i posti letto convenzionati con il sistema sanitario pubblico resteranno quelli attuali, ma se ne aggiungeranno altri 33 non convenzionati e cioè del tutto privati. A diminuire saranno invece gli alberi, che si trovano su un terreno (anch’esso privato) destinato ad utilizzo produttivo, per ricavarne legname da ardere: ne saranno abbattuti quasi 450, tra i 35 ed i 40 anni. Un toccasana, per una città già avvolta dallo smog.

