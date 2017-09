La Barca avrà la rotonda per Dodi

Una rotatoria sarà intitolata alla memoria del fondatore dell'Iqbal Masih. Lo ha deciso la Giunta, accogliendo la richiesta del comitato che aveva raccolto in breve tempo 1200 firme.

21 settembre 2017 - 17:57

Il nome di Domenico Maracino (1951-2007), per tutti Dodi, attivista sociale e fondatore del circolo Iqbal Masih, promotore del primo sportello dell'associzione inquilini Asia così come di molte altre iniziative politiche, identificherà a breve la rotonda tra via Di Vittorio, via Buozzi, via Giotto e via della Barca. Lo chiedeva il comitato "Una rotonda per Dodi", che in poche settimane aveva raccolto 1200 firme, e lo ha deciso la Giunta, dopo il parere favorevole della Commissione toponomastica, a luglio, e il voto unanime del Consiglio del quartiere Borgo Panigale-Reno.

