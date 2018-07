Investito e lasciato a terra, grave un ciclista

E' accaduto ieri a San Giovanni in Persiceto. L'uomo colpito dall'automobile è stato soccorso solo in un momento successivo all'incidente e poi trasportato all'ospedale Maggiore, dove è stato operato alla testa.

Ancora un ciclista investito da un'automobile, ancora una volta con la circostanza resa ancora più odiosa dall'omissione di soccorso da parte del conducente della macchina, che dopo aver colpito il ciclista è fuggito lasciandolo ferito a terra. E' successo ieri sera in via Crevalcore, nel comune di San Giovanni in Persiceto. A pagarne le conseguenze un uomo di sessantatre anni, che è stato successivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.

