In via Gandusio “chiuso e distrutto anche il Guernelli” [audio]

Il circolo, insieme a Il Grinta e Ritmo Lento: “Sfondate 18 porte”. Poi birre consumate e soldi spariti. Il tutto durante lo sgombero delle case Acer. E Asia: “Chiusa anche la palestra popolare”.

15 luglio 2017 - 12:55

Ieri, in via Gandusio, non c’è stato solo lo sgombero di decine di case popolari. “Hanno chiuso e distrutto il circolo Arci Guernelli”, denuncia un comunicato firmato dallo stesso Guernelli insieme all’Asd Il Grinta e al circolo Arci Ritmo Lento. Si parla di 18 porte sfondate, di birre e succhi di frutta consumati e dell’incasso del giorno prima sparito, come testimonia un audio raccolto ieri pomeriggio da Zic.it tra le persone impegnate nella gestione del circolo. In più, come segnala Asia-Usb, anche la palestra popolare Gino Milli, inaugurata di recente, è stata chiusa.

Questo il comunicato su quanto accaduto al Guernelli: “Ieri mattina via Gandusio si è svegliata con le sirene della polizia e con essa il circolo Guernelli.Nessuna comunicazione sullo sgombero, nessuna possibilità di recuperare i beni del circolo e di mettere al riparo la merce. Non ci è stato dato il minimo preavviso per avvertire gli insegnanti e gli studenti del corso di italiano per stranieri, gli anziani degli scacchi, le associazioni che hanno all’interno del circolo uffici, beni e attività. La situazione sembrava assurda e incomprensibile già così. L’idea che si sia usato il pretesto dello sgombero per chiudere dopo 72 anni il circolo Arci Guernelli ha iniziato a farsi strada. Mai ci saremmo aspettati lo spettacolo che ci ha accolto quando finalmente siamo riusciti ad entrare per recuperare gli strumenti e buttare i cibi ormai deteriorati: 18 porte sfondate, tavoli e bar devastati e anche la beffa delle birre e dei succhi di frutta rubati e consumati lì. Evidentemente questo succedeva mentre ci veniva impedito l’ingresso al Circolo nelle prime ore del mattino. Quale motivazione può esserci per azioni simili?”.

Scrivono poi Guernelli, Il Grinta e Ritmo Lento: “Rivendichiamo con forza il lavoro fatto dal Circolo, unico spazio di socialità e progettualità collettiva e positiva dell’area Gandusio! Abbiamo lavorato con costanza e impegno per anni, con l’appoggio di Arci Bologna e di tante associazioni del territorio, per fare del circolo un luogo aperto, in grado di generare energie importanti per tutto il quartiere e per la città! Il Guernelli non è più un insieme di sale buie in cui violenza, spaccio e prostituzione erano le attività principali! Abbiamo percorso una strada tutta in salita incontrando compagni di strada che si sono avvicinati al Circolo, capendone l’importanza per quel pezzo del quartiere San Donato. Siamo sempre stati attivi e propositivi rispetto al territorio e ai bisogni dei nostri soci, anche nei tavoli istituzionali. Abbiamo investito denaro e fatica in un immobile pubblico: la palestra popolare Gino Milli. Siamo stati lasciati soli, dalle istituzioni, ad affrontare quotidianamente le enormi difficoltà di mantenere un presidio costante e operativo tra quei palazzi. Tutto ciò è assurdo e inqualificabile. Se si pensa di chiudere così la storia del circolo Arci Guernelli, non si è capito il ruolo prezioso che svolge in città. In queste ore ci hanno chiamati in tanti per chiedere notizie ed esprimerci solidarietà. Sappiamo che non siamo isolati e di questo ringraziamo le tante e diverse realtà con cui abbiamo creato e sviluppato progetti e attività. Eravamo già da mesi in attesa di risposte dalle Istituzioni, abbiamo richiesto un incontro e ci aspettiamo una risposta, seria e rapida. Invitiamo tutte e tutti martedì prossimo 18 luglio alle ore 18, luogo da definirsi, per ribadire con forza il lavoro fatto, per chiarire a tutti ciò che è successo e per affermare che la storia del circolo Arci Guernelli non è finita”.

> L’audio raccolto ieri pomeriggio da Zic.it (l’articolo prosegue sotto):

In merito alla palestra, fa sapere invece Asia-Usb: “Dopo lo sgombero delle palazzine Acer di via Gandusio, nel pomeriggio (di ieri, ndr) ci è arrivata la notizia che anche la palestra popolare, collocata tra i palazzi, è stata chiusa. La stessa palestra, attraversata dall’esperienza dello Spazio Popolare Abd El Salam in febbraio e poi sgomberata, era ora sede di corsi sportivi gratuiti. La Palestra Popolare Stevenson, che come Bolognina Boxe è affiliata alla federazione pugilistica italiana (Fpi-Coni), era il simbolo di sport popolare gratuito per gli abitanti del quartiere, soprattutto bambini e ragazzi. Dopo l’attacco al diritto alla casa popolare, oggi (ieri, ndr) si è esagerato, chiudendo questa esperienza di quartiere. La repressione dei diritti passa anche nella desertificazione della socialità, dello sport e della aggregazione popolare. Basta sgomberi, i quartieri sono di chi li vive!”.

Articoli correlati