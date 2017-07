In stazione 37 anni dopo la strage: “Nar non erano spontaneisti”

L’anniversario di quest’anno nel segno della rabbia per la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sui mandanti. Nodo sociale antifascista: “Lo Stato non può dire la verità”.

21 luglio 2017 - 10:54

“La storia non si archivia, la forza della verità non si può fermare, la giustizia faccia la sua parte”. Questa la frase che l’associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 hanno voluto scrivere in calce al manifesto per le cerimonie del 37° anniversario, attaccando quindi la richiesta di archiviazione dell’indagine sui mandanti avanzata della Procura (che si è difesa ieri sostenendo di avere fatto “tutto il possibile”). Una decisione che “ha liquidato i Nar degli stragisti Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini come dei neofascisti spontaneisti, non controllati da P2 e servizi segreti”, secondo i familiari, che la ritengono infondata a maggior ragione dopo la recente sentenza sulla strage di Brescia e a cui hanno presentato opposizione.

Si attende intanto di sapere chi saranno i rappresentanti delle istituzioni che prenderanno parte alla commemorazione. L’associazione negli scorsi mesi aveva definito “sgradita” la presenza del governo. Come tutti gli anni, sarà in testa alla manifestazione che alle 9,15 di mercoledì 2 partirà da piazza del Nettuno per raggiungere la Stazione alle 10,25, orario a cui esplose l’ordigno che uccise 85 persone.

C onferma che sarà in piazza il Nodo sociale antifascista: “Pochi mesi fa -scrive – 43 anni dopo i fatti, un tribunale ha condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per la strage di piazza della Loggia a Brescia nel 1974: un neofascista al vertice di Ordine Nuovo e un informatore del S.I.D., cioè dell’allora servizio segreto dello Stato. Ci sono voluti quindici processi, cinque istruttorie e numerosi depistaggi perché un tribunale fosse infine costretto a riconoscere la scomoda verità del coinvolgimento dello Stato nello stragismo e nel terrorismo nero. Si vorrebbe far credere che il terrorismo sia qualcosa di esterno, senza rapporti con lo Stato e le sue strategie di potere. Ma le quattordici grandi stragi italiane del secondo Novecento stanno a ricordarci che questo è un oltraggio alle vittime e alla verità storica: dalla strage di Piazza Fontana del 1969 a quella di Bologna del 1980, l’Italia ha sperimentato dolorosamente una lunga ‘strategia delle stragi’ condotta da uomini degli apparati più coperti dello Stato e da neofascisti da essi personalmente organizzati, indirizzati, finanziati e protetti. Lo scopo era quello di promuovere con la violenza un clima di paura e smarrimento per scoraggiare e sconfiggere le lotte operaie e le proteste sociali”.

Proseguono gli antifascisti: “Sono trascorsi ormai 37 anni da quando, alle ore 10.25 del 2 agosto 1980, i neofascisti dei NAR spalleggiati dai servizi segreti misero una bomba alla stazione centrale di Bologna, causando 85 morti e 200 feriti. A tanti anni di distanza i depistaggi e l’omertà di tutti i governi hanno impedito di accertare i mandanti nelle istituzioni e di conoscere pienamente la verità. La mano è fascista, ma per noi anche il mandante è evidente: è lo stesso che grida all’emergenza per approvare misure di stampo autoritario e razzista, è chi detiene la violenza legale degli apparati militari e di polizia, chi sfrutta lavoratori sempre più precari, chi taglia pensioni e diritti sociali per finanziare eserciti, servizi segreti e commercio delle armi. È chi continua a nascondere la verità e a terrorizzare, in un modo o nell’altro, i propri ‘sudditi’ con campagne di allarmismi e paura. Per questo lo Stato non può dire la verità sulle stragi. Né sarebbe logico che lo facesse visto che morte e violenza di Stato sono uno

strumento di governo e di condizionamento pienamente in uso, adesso come nel passato”.

Non c’è da sorprendersi, secondo il Nodo, che la Procura abbia chiesto l’archiviazione dell’indagine sui mandanti, agendo “in modo arrogante e risoluto, offrendo una sua falsante ricostruzione politica che pretende di imporsi come Verità ufficiale, quella dello ‘spontaneismo dei Nar’ dietro cui non vi sarebbero stati ‘altri soggetti che svolgessero il ruolo di mandanti o finanziatori'”. Perché “è lo stesso argomento con cui venne subito chiusa l’inchiesta sui poliziotti assassini della Uno Bianca negli anni Novanta, dando credito all’affermazione espressa a caldo da Fabio Savi: ‘Cosa c’è dietro la Uno bianca? Dietro la Uno bianca ci sono soltanto i fanali, il paraurti e la targa’”.

“Cosa ci si può aspettare – è la domanda che si legge che in conclusione – da uno Stato e da governi che in 37 anni non sono riusciti a fare i conti con i loro scheletri e che continuano a devastare, inquinare, sfruttare, mentire, uccidere? Come ogni anno, il 2 agosto porteremo in piazza la nostra verità e la nostra domanda di giustizia partecipando alla manifestazione che partirà da Piazza Nettuno alle ore 9”.

