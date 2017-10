In piazza Verdi i muri ricominciano a parlare [foto]

Il Cua ricopre la parete sfregiata a Ferragosto tracciando la scritta "coming soon" e, anche per via Zamboni, promette: "La zona universitaria non sarà mai pacificata, presto i murales ricompariranno".

13 ottobre 2017 - 11:23

Ieri in piazza Verdi e via Zamboni "abbiamo in parte ricoperto i murales sfregiati nella notte di Ferragosto quest'estate. Non saranno certo azioni di questo tipo, attuate da meschini topi notturni, a cancellare dalle menti e dai cuori di chi vive ogni giorno la zona universitaria la dignità di Francesco Lorusso, di quanti si sono battuti contro la venuta di Salvini a Bologna e nel 2013 hanno cacciato la polizia che voleva impedire un'assemblea". Lo segnala il Cua, pubblicando un post e un video su Facebook. La zona universitaria "sarà sempre antagonista e non pacificata, attraversata dalle istanze sociali e politiche dei più deboli e sfruttati, un luogo di aggregazione e conflitto per la conquista di un futuro migliore! Per gli stessi motivi, i muri non potranno mai rimanere 'neutri': presto i murales ricompariranno in piazza Verdi e via Zamboni!", è la promessa del collettivo: in altre parole "coming soon", come la scritta tracciata per ricoprire il murale danneggiato in piazza.

