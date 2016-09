In piazza per l’operaio ucciso a Piacenza: corteo caricato

Dal presidio convocato dall’Usb sotto la Prefettura parte una manifestazione composta da alcune centinaia di persone: davanti alla stazione il contatto con le forze dell’ordine.

15 settembre 2016 - 19:02

Carica delle forze dell’ordine, a Bologna, durante il corteo che si sta svolgendo dopo la morte di un lavoratore a Piacenza, investito da un camion durante un blocco davanti ai magazzini Gls.

Il corteo ha preso le mosse a partire dal presidio che l’Usb, il sindacato a cui era iscritto il lavoratore deceduto, aveva convocato per oggi pomeriggio davanti alla Prefettura bolognese. La manifestazione, dopo aver attraversato il centro della città, ha raggiunto la stazione e lì si è trovata di fronte un cordone delle forze dell’ordine: dopo alcuni interventi al megafono, quando il corteo si è avvicinato è partita una carica.

I manifestanti, che sono diverse centinaia, si sono ricompattati in piazza delle Medaglie d’oro per poi ripartire in corteo, verso la Bolognina.

Articoli correlati