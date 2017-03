In piazza “dieci discorsi contro il razzismo”, verso il 25 marzo a Roma [info pullman]

Ieri iniziativa targata Accoglienza Degna in via Rizzoli, nella Giornata europea contro il razzismo e in preparazione della manifestazione nazionale “Libertà di movimento-Europe for all”. Diverse realtà organizzano i bus per raggiungere la capitale.

19 marzo 2017 - 10:19

“La Turchia è un paese sicuro? Cosa significa respingere i migranti in Libia? Perché non servono i muri per bloccare le persone? Che cosa accomuna l’Italia e la Grecia, terre di frontiera? Da cosa fuggono le persone? Perché vogliamo più accoglienza e soprattutto un’accoglienza diversa? E’ possibile un’accoglienza che costruisca cittadinanza? Qual è la vera funzione dei Cie e del decreto Minniti? Perché difendere i diritti di tutti? E’ possibile un’Europa diversa?”. Sono le domande alla base dei “Dieci discorsi contro il razzismo” che ieri pomeriggio, su iniziativa di Accoglienza Degna, hanno animato il centro di Bologna con un dibattito pubblico e all’aperto in via Rizzoli. Un appuntamento organizzato in occasione della Giornata europea contro il razzismo e verso la manifestazione del 25 marzo a Roma “Libertà di movimento – Europe for all”, per prendere parola “contro le politiche emergenziali, le retoriche umanitarie, la xenofobia”. Nel giorno dell’anniversario del “vergognoso accordo Uu-Turchia, rivendichiamo un’Europa dei Popoli e dei Diritti per tutt*! Verso il 25 marzo a Roma, #europe4all!”, è il messaggio lanciato dagli attivisti di Accoglienza Degna durante l’iniziativa. “Un confronto a più voci, aperto e all’aperto. Diamo voce- ha scritto il centro sociale Tpo- a chi si impegna ogni giorno contro l’Europa delle frontiere e dell’austerity, contro l’Europa degli accordi con la Turchia, contro l’Europa del Regolamento di Dublino, contro l’Europa delle disuguaglianze, per uno spazio radicalmente europeista dal basso e alternativo alla politche respingenti e di austerity dell’Ue, alle posizioni deboli e ambigue, alle pericolose spinte sovraniste, populiste e nazional-socialiste”.

Per partecipare alla manifestazione del 25 marzo a Roma, il Tpo insieme a Làbas e LuBo sta organizzando la trasferta in pullman: prenotazioni al 3271798801. Altri pullman sono messi a disposizione da Crash, Cua, Social Log e Cas: 3406707725. Anche l’Usb propone il viaggio in bus: 0510065997.



Articoli correlati