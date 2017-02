In mille all’assemblea per difendere Xm24

Tanta la partecipazione da rendere necessario trasmettere dalla sala a un impianto audio allestito per la folla in cortile. In cantiere le prime tappe di mobiltazione.

08 febbraio 2017 - 23:59

E’ finita pochi minuti fa l’assemblea pubblica chiamata da Xm24 per condividere una risposta alla minaccia di sgombero arrivata dal Comune di Bologna appena pochi giorni fa.

Quello che ha visto questa sera via Fioravanti è stato uno spazio talmente colmo di solidali al punto di non riuscire ad accoglierli tutti nella sala interna.

Per le almeno 500 persone rimaste in cortile è stato allestito un impianto audio e tutti hanno potuto prendere parte agli interventi.

Una assemblea che ha visto la solidarietà attiva da parte di tutti le esperienze autogestite cittadine (e pure diverse da fuori Bologna), delle realtà di lotta per la casa, dei collettivi femministi, delle organizzioni dei migranti, ma anche partecipatissima da cittadini e studenti che semplicamente hanno a cuore Xm24: “E’ l’ultima cosa che è rimasta in Bolognina da quando sono arrivato e lo difenderò” è stato l’intervento di un giovane del quartiere.

La prima tappa per la costruzione di un percorso condiviso a difesa di Xm24 sarà il 19 febbraio, quindicesimo compleanno dello spazio. Il 22 una nuova assemblea per organizzare per il 4 marzo una “giornata dell’autogestione”.

