In Gd l'Usb diventa il primo sindacato

Dopo il clamoroso referendum sul contratto integrativo firmato da Fiom, Fim e Uilm la lista promossa dal sindacato di base è quella che ha ottenuto più voti nelle elezioni per il rinnovo della Rsu.

16 novembre 2017 - 10:13

"Usb è il primo sindacato in Gd". Alla conclusione delle votazioni per la Rsu del più grande stabilimento metalmeccanico di Bologna, seguite al clamoroso referendum sul contratto integrativo firmato da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, è l'annuncio diffuso dalla stessa Usb e dal gruppo Lavoratrici e lavoratori Gd per la democrazia, che aggiungono: "La grande novità è che qesto non è un ringraziamento a voi per il voto che avete voluto dare a noi, perchè non c'è un voi e un noi, ci sono e lavoratrici e i lavoratori di Gd, insieme per un nuovo inizio".

