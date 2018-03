In bici per i diritti dei palestinesi: "No al Giro d'Italia in Israele"

Ieri biciclettata da piazza San Francesco, promossa dal Coordinamento Campagna Bds per chiedere agli organizzatori di spostare la partenza della corsa: "Un'enorme operazione di propaganda per coprire occupazione, colonizzazione e apartheid".

11 marzo 2018 - 12:51

Una biciclettata all'insegna dei diritti dei palestinesi: è l'iniziativa che si è svolta ieri a Bologna, come in altre città, su input del Coordinamento Campagna Bds. "Anche a Bologna in bici per i diritti dei palestinesi nella giornata internazionale d'azione CambiaGiro per dire NO al Giro d'Italia in Israele e per chiedere a Unione Ciclistica Internazionale e agli organizzatori del Giro, Rcs MediaGroup di spostare la partenza della corsa", spiega il Coordinamento. La biciclettata è partita da piazza San Francesco, passando tra gli altri luoghi anche per piazza Nettuno. "

